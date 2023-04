MotoGp | Bastianini verso Jerez | “Non sto al 100% ma ho voglia di correre”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 aprile 2023) Direzione. Dopo la frattura alla scapola destra riportata nella Sprint di Portimao e il recentissimo test a Misano sulla Panigale V4S, Eneaè pronto a volare in Spagna. Giovedì si sottoporrà alla visita medica per stabilire se sarà idoneo a. Lui intanto è ottimista: “Le ultime indicazioni sono state buone, l’ultimo test di Misano è stato molto più positivo rispetto a quello pre Austin – ha detto ai microfoni di Sky Sport 24 -. Non ho tentennato, partirò peranche se non sono al cento per cento. Non riesco a stare a casa, hodi. Proverò a portare a casa qualche punticino”. Ma quale sarà l’obiettivo dinella gara sul circuito andaluso? “Sarò contento se riesco a stare nei primi dieci, sarebbe un bel risultato” – ...