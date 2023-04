(Di martedì 25 aprile 2023) Nelhorrorinterpreta il ruolo di Chuck L’statunitense Ron, apprezzato interprete teatrale di Broadway e ricordato in particolare al cinema per il suo ruolo nel“L’esorcista”, èall’età di 90a New York in seguito ad un tumore ai polmoni. La scomparsa risale al 26 marzo ma l’annuncio è stato solo ora da un portavoce della famiglia.è stato protagonista di un importante carriera a Broadway negli’70 al fianco di Henry Fonda in “First Monday in October” e con Irene Papas in “Medea”. Fu proprio sul palcoscenico teatrale che fu notato da William Friedkin: il regista lo diresse nel 1973 nel suo debutto cinematografico con “L’esorcista”. Nelhorror ...

Morto Ron Faber, attore del film 'L'esorcista': aveva 90 anni Adnkronos

