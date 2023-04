Morto Harry Belafonte | mito della musica lartinoamericana e attivista per i diritti umani

(Di martedì 25 aprile 2023) Èa 96 anni – compiuti solo il mese scorso –, musicista simbololatinoamericana eper i. Si è spento oggi nella sua causa di New York a causa di un’insufficienza cardiaca, come ha fatto sapere ai media statunitensi il suo portavoce. Harold George Bellafanti Jr era nato il 1 marzo 1927 nel quartiere Harlem di New York da genitori giamaicani. Iniziò la carriera di cantante nei primi anni Cinquanta e conquistò in breve tempo una vasta notorietà interpretando canzoni ispirate al calypso, uno stilele caraibico originato a Trinidad e Tobago. Il suo album di esordio intitolato semplicemente “Calypso” fu un enorme successo sia negli Usa sia in Europa. Impegnato nelle battaglie ...

