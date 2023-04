Il, dopo essere andato sotto di due reti, rimonta sulla Fiorentina vincendo 3 - 2. Il gol del pareggio porta la firma di Dany Mota, ma ...... su assist del portiere Di, di pareggiare. Peima del riposo Pessina si vede annullare il gol del 3 - 2 dal Var per tocco di mano. Nella ripresa al 51' ilsi divora il tris con Colpani ...L'abbiamo visto in- Fiorentina. Rilancio con i piedi del portiere Di, pallone che attraversa il campo con un arcobaleno lunghissimo e rimbalza in una terra di nessuno, con il ...

Monza, Di Gregorio come Maignan: l'assist per il gol di Mota è da applausi Gazzetta

Secondo successo consecutivo per il Monza, che dopo l’Inter abbatte la Fiorentina, squadra tra le più in forma della Serie A. Palladino elogia i suoi, ma in questo Monza c’è molto del suo eccellente l ...Il gesto di questa settimana è un gesto antico, uno di quei gesti che una volta era un piano, una possibilità, anzi di più: una tattica. Il gesto di cui parliamo è il rilancio lungo del portiere a ser ...