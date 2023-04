Mondiali di Curling Misto | niente è perduto per l’Italia | nel mirino i playoff

L' Italia torna al successo neididoppio misto a Gangneung, battendo 8 - 6 l' Olanda nella sesta giornata del round roubin. Si tratta di un successo di enorme importanza per gli azzurri, che avevano vinto solo due ...Sta per terminare l'attesa per Italia - Corea del Sud , partita valevole per il Gruppo A deidimisto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, dopo aver sfidato l'Olanda in mattinata, tornano sul ghiaccio per guadagnare ...Tutto pronto per Italia - Olanda , partita valevole per il Gruppo A deidimisto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, reduci da due vittorie e tre sconfitte, tornano sul ghiaccio per guadagnare ...

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA: azzurri costretti a vincere per continuare a sperare OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.47: Appuntamento a domani, grazie per averci seguito e buona giornata! 8.45: Domani doppia sfida per l’Italia, nella notte con i padroni di casa della Corea ...Dopo i due K.O di fila rimediati contro Canada e Scozia l’Italia trova di nuovo la vittoria ai Campionati Mondiali 2023 doppio misto di curling. Stefania Constantini e Sebastiano Arman hanno infatti s ...