Mon crime - La colpevole sono io | la recensione | le dive assassine di François Ozon

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 aprile 2023) Ladi Mon- Laio di, con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder e Isabelle Huppert: una farsa a tinte noir che omaggia i classici della screwball comedy. Scorrendo la filmografia diè possibile notare come gran parte della sua produzione si allontani recisamente dalla poetica del realismo per giocare piuttosto con convenzioni e stilemi, spesso rivisitando i canoni classici secondo una sensibilità e un'estetica afferenti al postmodernismo. Non a caso il cinema classico costituisce un importante punto di riferimento per, regista che ha spesso ammantato i propri lavori di una smaccata teatralità; ed è quanto accade anche nella sua più recente fatica, come vedremo nella nostra ...