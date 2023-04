Mini focacce al mascarpone | una bontà morso dopo morso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 25 aprile 2023) Lealsono morbidissime e deliziose per quel loro particolare sapore di latte. Restano soffici per giorni e giorni: perfette a colazione, ricoperte di cioccolata o farcite di marmellata. Ideali per uno spuntino salato e per un aperitivo, si accompagnano perfettamente con affettati, formaggio, verdure e salumi nostrani. Ma anche guastate da sole, sprigionano un’esplosione di gusto che vi conquisterà al primo, magari guarnite da un paio d’olive…Curiose ? Iniziamo!al: ricetta e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: sale, 2 cucchiaini acqua, 150 ml olio extra vergine di oliva, 25 g, 250 g farina 0, 500 g lievito di birra secco, 4 g Accendete il forno 180°. Foderate la ...