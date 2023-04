Milano | tentano furto in abitazione | disposto carcere per una giovane

(Di martedì 25 aprile 2023), 25 apr. (Adnkronos) - E' stata disposta la custodia in, all'esito del rito direttissimo, per una delle tre giovani di etnia rom arrestate sabato 22 aprile adai carabinieri per tentatoin. Per la 25enne si erano già aperte le porte di San Vittore perché destinataria anche di un provvedimento definitivo di 7 anni e 6 mesi diemesso dal tribunale di Pavia per decine di analoghi episodi. Dall'età di 14 anni, soglia della punibilità, si contano nei suoi confronti oltre 25 arresti, tutti per furti in, lungo l'intera Penisola. La terza ragazza, invece, è ai domiciliari. Le tre, tutte di etnia rom e pregiudicate, sono state sorprese nel pomeriggio di sabato dai militari del nucleo Radiomobile mentre tentavano di ...

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - E' stata disposta la custodia in carcere, all'esito del rito direttissimo, per una delle tre giovani di etnia ...È stata arrestata ben 25 volte in 12 anni. La giovane, da quando ha compiuto 14 anni - diventando punibile per legge - a oggi, che di anni ne ha 25, ha frequentato molte ...