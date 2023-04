Milano | 100mila persone in corteo per il 25 aprile L’affondo di Sala | «Meloni dica chiaramente che è antifascista» – I video

(Di martedì 25 aprile 2023) Sono oltre i 100 mila i manifestanti che oggi, 25, hanno sfilato per le strade diper festeggiare il giorno della Liberazione dal nazifascismo: questo il bilancio diffuso dal palco dal presidente Anpi del capoluogo lombardo, Roberto Cenati. Partito da corso Venezia sulle note di «Bella Ciao», la canzone simbolo della resistenza, il lungoha raggiunto piazza Duomo dove si sono susseguiti come da tradizione dal palco i diversi interventi istituzionali. Tra questi, quello del sindaco di, Beppe, che ha ricordato il momento culminante del recente viaggio del presidente della Repubblica in Polonia. «L’altro giorno ho visto un grande uomo camminare sui sentieri infami di Auschwitz, ho visto il suo sguardo duro e commosso e le sue parole, era Sergio Mattarella. Questo grande ...

"Mattarella ha ristabilito la verità", ha sottolineato il sindaco diBeppe Sala dal palco della manifestazione dell'Anpi a cui hanno partecipato oltrepersone, tra cui la segretaria ...Dove vanno i politici a celebrare la Liberazione Aulla, la circolare sul 25 aprile della preside revisionista: "La Liberazione non sia una festività nazionale" Ain corteo per il 25 ...... ha preso parte alle sue prime celebrazioni del 25 aprile da segretaria del Pd: al suo arrivo Schlein ha raggiunto in testa al corteo il primo cittadino diper salutarlo e poi ha sfilato ...

Roma, 25 apr. – Milano scende in piazza per il 25 aprile. “Siamo in 100mila in corteo” dice Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale, sottolineando la “grande mobilitazione, partecipata, unita ...Oggi sarò in corteo a Milano con l’ANPI come sempre il 25 aprile. Porteremo un grande bandierone della pace di 30 metri per ribadire il ripudio della guerra dell’articolo 11 e la richiesta che ...