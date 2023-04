Milan | Sormani | «Leao può portare la squadra a vincere la Champions»

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole dell’exAngelo Benedictosu Rafael: «É un calciatore speciale se vuoi ripartire immediatamente» Intervistato da Tuttosport, l’ex rossonero Angelo Benedictoha parlato die di Rafael. Di seguito le sue parole. «Ha le potenzialità per segnare anche di testa, ma in velocità spiccano le sue principali qualità.è un calciatore speciale se vuoi ripartire immediatamente. La speranza è che rimanga alpuòilalla vittoria della? Certo. Pioli se la gioca, le avversarie non sembrano così superiori ai rossoneri». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Intervistato da Tuttosport, Angelo Benedicto Sormani, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "Che giochi a destra, sinistra o centro cambia relativamente."