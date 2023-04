(Di martedì 25 aprile 2023) Massimo, ex calciatore, ha parlato dell'attaccante delRafaele della necessità per il Diavolo di rinnovargli il contratto

Milan, Orlando: “Dove si trova un giocatore come Leao Va rinnovato” Pianeta Milan

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato del weekend di campionato a TMW Radio, durante Maracanà. Lukaku è tornato "Ieri erano ritmi da fine stagione, ...Orlando: «Il Milan sembra in ripresa, ma ora non più sbagliare». Le parole dell’ex calciatore sulla formazione rossonera e l’Inter Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW di Milan ed Inter. Ecc ...