Milan | Leao alla Mbappé? Pioli al lavoro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) Stefanoalper rendere Rafealuna punta mobile: il confronto tra i due giocatori ha numeri simili nei dribbling, ma non nei gol Sull’edizione odierna di Tuttosport, ha fatto un paragone tra Rafaele Kylian. Nonostante le somiglianze tra i due, soprattutto nel dribbling e in conduzione di p, il calciatore delsotto alcuni aspetti non regge il paragone, in particolare nella casella reti.in questa stagione ne ha fatti 13,34. Se si guardacarriera: 60 per il portoghese, 274 il francese. Un abisso, che si può colmare considerando chesta lavorando conaffinché faccia lo ...