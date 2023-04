Milan e Napoli di nuovo allo scontro | c’è un talento fortissimo

La formazione di Massimiliano Allegri ha in questo momento tre sole lunghezze di vantaggio sula causa della sconfitta rimediata ieri sera nel match casalingo contro il. Proprio il club ...Riuscire a portare un titolo così prestigioso anon capita tutti i giorni. Certo, volevamo andare avanti anche in Champions. Ce la siamo giocata alla pari col, dispiace essere eliminati ......sud milanista durante il match- Lecce . Juventus, chiusura in vista per la curva bianconera. I cori riportati dagli ispettori federali ed ascoltati nel corso del match tra Juventus e...

Napoli fuori dalla Champions, ironia dai tifosi del Milan: lo striscione cita Mare Fuori Corriere dello Sport

La vittoria nei minuti di recupero in casa della Juventus e la sconfitta della Lazio in casa con il Torino hanno permesso al Napoli di allungare a +17 sui biancocelesti, con ...L'annata del Milan sta procedendo senza intoppi all'insegna del successo, e in attesa dell'Euroderby di Champions Maldini e Massara iniziano a preparare i primi colpi di mercato.