“Micol Incorvaia non si lava i capelli” E lei replica | “Falso | ecco perché ci metto la cipria”

(Di martedì 25 aprile 2023) Il Grande Fratello Vip è ormai finito da tempo eppure l’argomento continua ancora a tenere banco nel mondo del gossip.quindi che nelle scorse oreha deciso di rispondere alle domande che alcuni fan le hanno rivolto su Instagram proprio riguardo alla sua recente esperienza nella casa più spiata d’Italia. È stato così che qualcuno ha fatto notare il fatto che nel reality aveva sempre isporchi, insinuando che l’ex gieffina non sisse e sottolineando la sua abitudine di passarci invece della. Non si è fatta attendere ladella diretta interessata: “Mi avrete visto poche volte fare la docciadi solito andavo in vasca”, ha esordito. Per poi chiarire l’annosa questione dei ...

... cui Alberto De Pisis, Nikita Pelizon e Luca Salatino, e svelato alcuni retroscena inediti sul suo rapporto di amicizia con Antonino Spinalbese : Leggi anche La verità disul rapporto ...non si lava i capelli': la ex vippona risponde così (e spiega perché mette la cipria) Shannen Doherty, Brenda di Beverly Hills divorzia (per la terza volta): 'Tradita dal marito'. Il ...ha risposto per le rime a chi l'accusa di non lavarsi i capelli . Dopo aver aperto su Instagram una box per le domande, la ex gieffina ha risposto ad alcuni followers sulla sua vita e ...

