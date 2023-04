Michael J Fox e la battaglia contro il Parkinson | «Soffro ogni giorno | ma non sono patetico»

A 29 anni gli diagnosticarono il . E lui, la star di 'Ritorno al Futuro', si buttò sull'alcol.J.racconta il suo male incurabile ma ci tiene a dire: 'Non sono patetico'. Il film in cui racconta ciò che il destino gli ha riservato è 'Still: la storia diJ.'. Si poteva ...... poi Marley Michela Lucenti - Elly Dario Battaglia - Valentine Attilio Caffarena -Maurizio ...e Cultura un particolare ringraziamento a TPE " Teatro Piemonte Europa in accordo con Robert...Tra i numerosi oggetti di spicco anche il machete impugnato da Harrison Ford in 'Indiana Jones e il Tempio Maledetto', un casco da 'Captain America', un hoverboard usato daJ.in 'Ritorno ...

Michael J. Fox e il parkinson: «A 29 anni ho scoperto la malattia e ho iniziato a bere. Ho rotto femori, facci ilmessaggero.it

L’attore sessantunenne, nel documentario Still di Davis Guggenheim, parla a cuore aperto della malattia che gli fu diagnostica quando aveva solo 29 anni: «All’inizio ho elaborato tristezza e depressio ...Info su Mike Gill biografia filmografia discografia video foto citazioni curiosità frasi celebri news carriera ...