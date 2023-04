Mi sto spegnendo L' ex suor Cristina quasi in lacrime sull' Isola

aspettando da 45 minuti, con il sole che mi picchia sulla testa . Ma altro non si può fare'. C'... L'autobus, zeppo all'inverosimile, si incolonna e si ferma,il motore. Alle 18.30 il ......Ezra Pound vengono sospinte in alto dal fumo di un'altra sigaretta che si stanel ... forse vedrò nascere questi fiorellini, o forsevaneggiando perché ancora non è tempo". Chissà, forse ...Ha raccontato anche del suo incontro con un detenuto di Capanne, che gli ha detto: "Mi, non riesco più a sentire emozioni, a innamorarmi". Nell'allargare lo sguardo, l'arcivescovo si è ...

Como, il mistero di via Natta, gioiello intristito dopo la rinascita. Ma c ... ComoZero