Mi auguro che un bidone del genere Di Maio-Ue | il piano per far saltare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) "Non so quanto c'entri Draghi". Maurizio Gasparri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 24 aprile, commenta così la nomina di Luigi Diinviato della Unione europea nel Golfo Persico. "Diè stato immeritatamente ministro di un sacco di cose con governi di maggioranze diverse", attacca il senatore di Forza Italia. "È una persona che non sa neanche le capitali del Sud America, ignora il congiuntivo, è un voltagabbana che ha fondato fallendo un partitino per sopravvivere in Parlamento e ha preso lo 0,6 per cento", attacca ancora: "Non è stato designato dall'attuale governo, con garbo Tajani lo ha detto più volto. Io l'ho detto con meno garbo e toni più severi. È una vergogna assoluta". Qui l'attacco di Maurizio Gasparri a Luigi Di"Chiederò un voto", annuncia Gasparri. "Lo so che la ...