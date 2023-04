Meteo Roma del 25-04-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023)e ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo al nord tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locali piogge in Appennino addensamenti lungo un altro filo per lo più soleggiato in pianura padana in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli nuvolosi al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio ancora tempo asciutto con addensamenti in Appennino È soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino isolate piogge sulle coste tra Molise e Puglia stabile altrove con nuvolosità e schiarite instabilità momento nel pomeriggio sulle zone interne peninsulari con locali fenomeni asciutto sugli altri settori con Cieli soleggiati insalata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cielo sereno temperature minime ...