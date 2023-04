(Di martedì 25 aprile 2023) Secondo le ultime previsioni, la giornata di oggi sarà caratterizzata da tempo instabile, così come potrebbe essere quella del 1°Un fronte instabile attraversa la Penisola portando una rapida fase di maltempo all’inizio di questa terza settimana di. Ancora instabilità nel giorno della Festa della Liberazione, oggi 25

Per chi non vede l'ora di iniziare la stagione al mare -permettendo - si può iniziare a scegliere tra le spiagge della Puglia , la Riviera romagnola , dellao della Toscana . Per chi ...CONTINUA A LEGGERE PrevisioniItalia, martedì 25 aprile 2023 Al Nord: Al mattino nuvolosità ... Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge trae Basilicata, variabilità asciutta ......E SULLE ISOLE Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud ma con locali piogge solo sulla. ... Previsioniper mercoledì 26 aprile: AL NORD Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle ...

Meteo Campania, temporali 25 aprile poi migliora: 1 maggio a rischio 2a News

Il ponte del 25 aprile sarà all'insegna della instabilità climatica per il passaggio di una nuova perturbazione accompagnata da forti venti ...E' di otto agenti penitenziari intossicati il bilancio di un incendio appiccato da un detenuto nel carcere di Poggioreale all'interno della propria cella. Lo rende noto il vice segretario regionale de ...