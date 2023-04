Meta fa l’annuncio su WhatsApp che aspettavamo | ecco il multi-dispositivo per tutti

(Di martedì 25 aprile 2023) Ci siamo e la funzione percheaspettavano da tempo è arrivata: dopo mesi e mesi di test in beta, ildiè disponibile finalmente pergli utenti e questo significa anche per chi utilizza la versione stabile dell'applicazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... è difficile che quello stesso pubblico che ha guardato con curiosità all'e poi al ... Che pure sembra avere dalla sua alcuni aspetti particolarmente allettanti, come Windows 11 e'integrazione ...arriva alla vigilia della diffusione sulla tv pubblica Svt di un episodio della docuserie consacrata alle attività di spionaggio russo in Svezia. Interpellati da Stv, i servizi di ...A quattro anni esatti da quel 25 aprile del 2019 che segnò la prima tappa della sua corsa alla Casa Bianca,è arrivato oggi come previsto. Più che la decisione in sé, da lui stesso ...