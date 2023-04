Il peso economico attuale dellanon sarebbe sostenibile, diventerebbe necessario operare dei grossi tagli. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando ...In quel palazzo vittoriano vicino aldi Camden, nell'Ottocento costruivano i pianoforti più belli del mondo. L'aspetto resta lo ...appunto selezionò con il suo team tre progetti su unadi ...Facciamo uno strappo all'anagrafe allargando laa Beatrice Rana, classe 1993, e a Seong - Jin ... assicurava la presenza sul. "Ora è uno fra altri strumenti. Contano molto i canali social, ...

Mercato, rosa e allenatore: ecco la Juve senza Europa La Gazzetta dello Sport

Il nome di Davide Frattesi sarà uno dei principali del prossimo mercato estivo. Il centrocampista del Sassuolo si troverà al centro di dinamiche che riguardano Juventus e Roma. I bianconeri vogliono c ...Beffa di mercato per l’Inter di Simone Inzaghi che viene bruciata in extremis per la corsa al calciatore. L’addio potrebbe concretizzarsi sulla base di 25 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, ade ...