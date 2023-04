Meloni | ' Destra incompatibile con le nostalgie fasciste'

- Sono le parole chiave della lettera al Corriere della Sera: fedeli ai valori democratici che il fascismo ha conculcato... sta lavorando per costruire un partito conservatore italiano" I consigli di Fini allae a GiorgiaA provocare i commenti di Gasparri su Fini è stato l'intervento dell'ex leader di ...... "I primi cento giorni in carica sono stati considerati un successo" ha sottolineato il network statunitense focalizzandosi su come Giorgia"non è stata neanche lontanamente di estrema...

25 aprile, la mossa di Meloni per pacificare: all'Italia serve unità Agenzia ANSA

“Guardate che la destra in Parlamento è incompatibile col fascismo. E i valori democratici sono il principale frutto del 25 aprile”. Così Giorgia Meloni, nel suo primo anniversario ...Il compito di un partito di destra-centro dovrebbe essere quello di provare a cambiare la narrazione del presente, sottraendola alle vulgate progressiste | Editoriale di Ernesto Galli della Loggia per ...