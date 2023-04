Melissa Satta porta sfortuna | lo sfogo della compagna di Berrettini

La showgirl, nuova compagna di Matteo Berrettini , si è lasciata andare ad un lungo sfogo nel corso di un monologo andato in onda a 'Le Iene' su Italia 1: ' Da tempo sono vittima di insinuazioni e ...si esprime così, a Le Iene, nel monologo dedicato al trattamento riservato - da media e pubblico - alla sua relazione con il tennista azzurro Matteo Berrettini. L'atleta romano sta ...BERRETTINI Da golssip.it berrettini'Considerare quella relazione una distrazione per la mia carriera è assolutamente irrispettoso. Sarebbe come dire che un giornalista scrive articoli peggiori perché ha moglie e figli. ...

Berrettini sempre più pazzo di Melissa Satta: ecco cosa ha pubblicato Corriere dello Sport

Melissa Satta non le manda a dire: il duro monologo della showgirl dopo le critiche per la relazione con Berrettini ...In onda pochi minuti fa a “Le Iene” il monologo di Melissa Satta in cui la showgirl, ospite della diciassettesima puntata dello show nella prima serata di ...