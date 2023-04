Melanoma | al via la campagna di controllo e prevenzione dei nei in tutta Italia

Leggi su vanityfair

(Di martedì 25 aprile 2023) Una clinica mobile attraverserà lo Stivale da Nord a Sud per offrire visite digratuite dei nei. L’obiettivo? Ladel, il terzo tumore più frequente innella popolazione al di sotto dei 50 anni, del quale una delle cause è l’esposizione non protetta ai raggi UV. Ecco come fare a prenotare la propria visita