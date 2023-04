(Di martedì 25 aprile 2023) "Il mondo è malato. Ed è molto probabile che sia sull'orlo di una nuova. È inbile? No, non lo è". Così il numero due del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitri...

ha sostenuto che "che gli imperi non si disgregano mai senza una serie di guerre" e, dopo il crollo dell'URSS, la guerra è stata evitata per quasi 30 anni. "Una guerra mondiale si può ...Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry, secondo quanto ... 25 apr 00:36 Lavrov: "a una linea pericolosa più che durante la Guerra Fredda" 'Ancora una volta,...Con i Big Three ormai sempre piùalla propria fine il tennista spagnolo prosegue a ...(nonostante un pericoloso debutto probabilmente con Thiem) sulla testa di serie numero due Daniile ...

Medvedev: “Vicini alla Terza Guerra Mondiale, come si evita Con la spartizione dell’Ucraina” Globalist.it

Mosca, Dmitry Medvedev: «Meglio una spartizione tranquilla che l'Ucraina nella Nato o una guerra mondiale Una guerra mondiale si può evitare, ma non farò previsioni, le previsioni sono un compito ing ...Drone ucraino con esplosivo caduto vicino a Mosca. L’Ucraina tenta l’avanzata e raggiunge la riva sinistra del Dnipro. Borrell: “Da Ue mille missili a Kiev, mandarne altri”. Dalla Russia nuova campagn ...