(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo lo scontro frontale - il braccio di ferro - nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, presieduto in questo mese dalla Russia, tra il ministro Lavrov e il presidente Onu Guterres, oggi le ...

... presieduto in questo mese dalla Russia, tra il ministro Lavrov e il presidente Onu Guterres, oggi le parole di fuoco del vice - presidente del Consiglio di Sicurezza. Parole come sempre ...... Dmitry, va oltre. Minaccia la Germania dicendo: 'I tedeschi che vogliono attaccare la Russia devono essere pronti per una nostra parata a Berlino'. E su Telegramdrammaticamente i toni ...Insomma, i desideri di vittoria del numero uno, che da queste parti nonil trofeo dal 2015, ...si conferma, finisce il torneo di Sonego (La Stampa Torino) Sul Campo Ranier III del Monte - ...

Medvedev alza i toni: 'Se ci aggredite potremmo utilizzare le armi atomiche' TGLA7

MONTECARLO - Daniil Medvedev saluta l' Atp di Montecarlo. Il tennista russo, che alzato bandiera bianca ai quarti di finale del torneo monegasco contro Holger Rune, è stato intervistato al termine del ...Derby italiano senza storia sul campo Court Rainier III del Principato di Monaco nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner batte con un duplice 6-2 in un'ora e un quarto di ...