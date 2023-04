Mediobanca e Orcel UniCredit nel mirino della Bce Lagarde boccia i super stipendi dei banchieri italiani

(Di martedì 25 aprile 2023) Alla Bce di Christinee a molti altricentrali non piacciono idei. Infatti come già avvenuto lo scorso 28 ottobre durante l’assemblea dei soci dia proposito delle remunerazioni future previste per l’amministratore delegato Alberto Nagel, così l’Eurotower hato anche ilo di 9,75 milioni di euro che da quest’anno incasserà Andrea, amministratore delegato di. Segui su affar.it

Unicredit: aggiornamento sul piano di buy - back La banca guidata daha reso noto un ... Unicredit tra le top pick diEquita SIM non è l'unica a scommettere sul titolo che piace anche a ...... La grande occasione diper ripensare alle fusioni - acquisizioni di Unicredit Voci su un'... Gavio), dagli immobili (Prelios del quale è presidente) alla finanza (, Caltagirone), dagli ...... giustificato dalla necessità per la banca guidata da Mariodi crescere in Lombardia, ... Ma la prospettiva di un nuovo risiko attrae Caltagirone, congelato per ora in Generali e; ...

Nagel e Orcel nel mirino della Bce: Lagarde boccia i super stipendi. Il caso Affaritaliani.it

L'eurotower ha detto no al super compenso del Ceo di Mediobanca Nagel, ma non solo: nel mirino anche i 9,75 mln dell'Ad di Unicredit Andrea Orcel ...Fideuram tra i soci che in assemblea hanno votato contro la politica di remunerazione, approvata al 69%. No anche da Goldman, Lazard, Zurich, Bbva, Ubs e Invesco. Astenuti Cassamarca, Allianz e Genera ...