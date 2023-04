Matteo Renzi | il padrone assoluto di Italia viva

Se dopo la rottura con Carlo Calenda e la nomina a direttore editoriale del Riformista si pensava chemettesse in secondo piano la sua carriera politica, il nuovo statuto smentisce le aspettative. Sono diversi gli organi del partito diche rischiano di essere rilegati a una ...Carlo Calenda , anche lui nella capitale, è al Pantheon, in un sit - in a sostegno dell'Ucraina;fa un post su Twitter. Insomma niente da fare: di quel vecchio discorso amoroso ...Vuole darle un consiglio Può provare cone Calenda proponendogli di mettersi d'accordo sul ... sicuramente più vicina aSalvini che non a Giorgia Meloni che non l'ha voluta nel governo. ...

Se dopo la rottura con Carlo Calenda e la nomina a direttore editoriale del Riformista si pensava che Matteo Renzi mettesse in secondo piano la sua carriera politica, il nuovo statuto smentisce le asp ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...