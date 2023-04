Matteo Berrettini e Melissa Satta | la foto in ascensore svela la loro complicità

Out per problemi fisici sia Jannik Sinner sia, che sperano di rientrare in occasione degli Internazionali d'Italia a Roma. Cecchinato, recentemente rientrato in top 100, occupa ora ...... a marzo, è andato in scena a Phoenix e ha visto la partecipazione di; il secondo si giocherà a Cagliari la prossima settimana, durante il Masters 1000 di Madrid ). A guidare l'...In salita di due posizioni Lorenzo Musetti (18), di una(21). Nei migliori 100 troviamo ancora Lorenzo Sonego (47 e in discesa di due post), e Matto Cecchinato, stabile al numero 85.

Berrettini parla del suo rapporto con Sinner: Ci parlo, ma non posso essere amico di tutti Sport Fanpage

Il 30enne palermitano supera in due set il 21enne di Latina e raggiunge così Musetti, Sonego e Fognini nel 'main draw'. E ora tocca a Vavassori contro il brasiliano Meligeni Alves ...Il tennista romano parla anche dei suoi affetti fuori dal campo: da Marracash ad Alessandro Borghi, senza dimenticare il fratello Jacopo e la storia d'amore con Melissa Satta ...