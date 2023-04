Matteo Battocchio sarà il nuovo allenatore dell’A2 maschile del Cuneo Volley

Leggi su seriea24

(Di martedì 25 aprile 2023)ilmaschile delIl Tecnico federale arriverà aal termine degli impegni con la Nazionale Under 21. Sulla panchina della Serie A2 maschile delarriva il tecnico torinese, Campione Europeo in carica con l’U21 azzurra, il quale a Luglioimpegnato in Bahrain per i Mondiali di categoria, dove insieme ai suoi ragazzi dovranno difendere il titolo. Una grande opportunità, nata dopo la rescissione consensuale del contratto con Porto Viro a pochi giorni dall’inizio dei Play Off e la pregressa collaborazione del tecnico piemontese con Paolo Brugiafreddo, neo Ds ...