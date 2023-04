Mattarella | «La Costituzione è nata dove caddero i partigiani Ora e sempre Resistenza»

... solo qualche giorno fa, aveva affermato in un'intervista a Repubblica che "nellanon ... "Insieme al presidente della Repubblica Sergioe alle alte cariche dello Stato, questa ...Una Repubblica fondata sulla, figlia della lotta antifascista. Perche' le Costituzioni, ha spiegato, nascono in momenti straordinari della vita di una comunita', sulla base ...Lo ha detto il presidente Sergioparlando da Cuneo in occasione del 25 aprile. "La crisi ... Impegno e promessa realizzate in questi 75 anni direpubblicana. Una Repubblica ...

25 Aprile, Sergio Mattarella: "La Costituzione nacque dove caddero i partigiani" L'HuffPost

"Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani”, ha detto il capo dello Stato ...Le parole «fascisti» e «antifascisti» nominate di continuo. Tredici applausi e ovazione per il discorso del presidente della Repubblica a Cuneo, città dei primati della Resistenza ...