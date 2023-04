Mattarella “Il frutto del 25 aprile è la nostra Costituzione”

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) CUNEO (ITALPRESS) – “Ildel 25è la. Il 25è la Festa della identità italiana,ritrovata e rifondata dopo il fascismo. E' nata una democraziaforte e matura nelle sue istituzioni e nella sua società civile,che ha permesso agli italiani di raggiungere risultatiinimmaginabili”. Così Sergio, Capo dello Stato, alteatro Toselli in occasione della sua visita a Cuneo per il 25. “La Resistenza fu anzitutto rivolta morale di patrioti contro il fascismo per il riscatto nazionale. Un moto di popolo che coinvolse la vecchia generazione degli antifascisti” ha aggiunto il Capo dello Stato. Un moto di popolo, che, sottolinea“convocò i soldati mandati a combattere al fronte e che si rifiutarono di ...