Mattarella e la Liberazione | «Tenere viva la memoria e chi difese gli ideali di libertà»

(Di martedì 25 aprile 2023) Il presidente della Repubblica ricorda la Resistenza: non dimenticare chiglidi. L’elogio alle associazioni dei combattenti e d’arma. Oggi sarà in Piemonte

... si recherà, quindi, al Teatro Toselli per la cerimonia commemorativa del 78° Anniversario della. Nel pomeriggiosi trasferirà a Borgo San Dalmazzo dove deporrà una corona d'...Il viaggio diverso il 25 aprile A lezione dasulla Resistenza: come ne ha parlato nel corso degli anni Una bussola morale da tenere a mentead Auschwitz: "I regimi ...Accantonate le polemiche il presidente Sergiosi recherà all'Altare della Patria, per ... poi a Borgo San Dalmazzo e a Boves, luoghi simbolo della Resistenza e della. Terra di ...

25 aprile, Mattarella: 'Tenere viva la memoria della Liberazione' Agenzia ANSA

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La lettera della premier al «Corriere»: «Democrazia e libertà sono scolpite nella Costituzione con un testo che aveva l’obiettivo di unire, non di dividere: occorre fare di questa ricorrenza un moment ...