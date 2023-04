(Di martedì 25 aprile 2023) "Come recita la lapide apposta al Municipio di questa città, nell'ottavo anniversario della uccisione di Galimberti, se mai avversari della libertà dovessero riaffacciarsi su queste strade ...

Lo ha detto il presidente Sergioparlando da Cuneo in occasione del 25 aprile. "La crisi ... E' qui che la Repubblicaoggi le sue radici,la Festa della Liberazione", conclude.E' qui che la Repubblicaoggi le sue radici,la Festa della Liberazione. Su queste montagne, in queste valli, ricche di virtu' di patriottismo sin dal Risorgimento. In questa terra ...... il conduttore di Unomattina ha spiegato che la ricorrenza odiernalo spirito generoso che ... alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella celebra il 25 aprile, 'ora e sempre Resistenza' Agenzia ANSA

Le parole «fascisti» e «antifascisti» nominate di continuo. Tredici applausi e ovazione per il discorso del presidente della Repubblica a Cuneo, città dei primati della Resistenza ..."Come recita la lapide apposta al Municipio di questa città, nell'ottavo anniversario della uccisione di Galimberti, se mai avversari della libertà dovessero riaffacciarsi su queste strade troverebber ...