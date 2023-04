Mattarella all' Altare della Patria per celebrare il 25 aprile

(Di martedì 25 aprile 2023) Le celebrazioni del 25si sono aperte con la consueta cerimonia all', dove il presidenteRepubblicaha deposto la corona di alloro al Milite Ignoto. Si è poi ...

