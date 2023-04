Mattarella a Cuneo | Costituzione figlia dell’antifascismo E chiude con “ora e sempre Resistenza”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 aprile 2023) Il Capo dello Stato Sergionel suo discorso aper il 25 aprile ha esordito con una citazione di Piero Calamandrei: “Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra“. La, ha ribadito, “della lotta antifascista”: “Dura fu la lotta per garantire la sopravvivenza dell’Italia nella catastrofe cui l’aveva condotta il fascismo. Ci aiutarono soldati di altri Paesi, divenuti amici e solidi alleati: tanti di essi sono sepolti in Italia. Ad essa si aggiunse una ...