Mateu Lahoz e Del Cerro lasceranno l’arbitrato a fine stagione

(Di martedì 25 aprile 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 24/04/2023 alle 23:23 CEST Il Comitato Tecnico Arbitrale avrebbe già informato il valenciano e il madridista che questa sarà la loro ultimaha rifiutato di far parte del VAR dalla prossimaQuesta sarà l’ultimanel campionato spagnolo di Antonio. L’arbitro valenciano, considerato uno dei migliori a livello continentale, non continuerà ad essere attivo nella2023-2024. Così il Comitato tecnico degli arbitri ha fatto sapere alla treccia internazionale, come riportato da ‘COPE’. Medina Cantalejo, presidente del CTA, ha anche informato DelGrande di Madrid che non ...

Appuntamento allo stadio Lotto Park dove il match sarà condotto dell' arbitro spagnolo, Antonio. Sarà coadiuvato dagli assistenti Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar, quarto ...L'incontro si svolgerà allo stadio Camp Nou e sarà diretto dall' arbitro designato, Antonio. Curiosità: nell'ultima partita arbitrata qui non ha dispensato cartellini ai giocatori in ...Db Liverpool (Inghilterra) 08/03/2022 - Champions League / Liverpool - Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:Si è parlato tanto in queste settimane del 'caso Negreira', ...

LIGA - Real Madrid-Celta Vigo 2-0, la decidono Asensio e Militao: domani c'è Barcellona-Atletico Madrid Eurosport IT

La partita Royale Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen di Giovedì 20 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno dei ...La Champions League è definitivamente entrata nel momento clou con l’andata dei quarti di finale. Il big match tra Manchester City e Bayern Monaco, stravinto dai Citizens, si è svolto all’insegna dell ...