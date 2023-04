Masters 1000 Madrid 2023 | Cecchinato supera Zeppieri e centra l’accesso al main draw

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) Marcosi aggiudica in due set il derby con Giulioe diventa il quarto azzurro neldeldi. L’attuale numero 85 del ranking mondiale ha impiegato 1h e 43? di gioco per avere la meglio sul classe ’01 con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Più di qualche rimpianto perrelativamente al primo set, in cui si è trovato a condurre per cinque punti a uno nel tie-break prima di subire un parziale di sei punti a zero. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Dopo dieci minuti iniziali di studio, con i tennisti che hanno fatto fatica a trovare le misure in risposta,è stato il primo a rendersi pericolo: nel quarto game, l’ex numero 16 del mondo ...