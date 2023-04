Maserati Grecale - Tutti i numeri della Folgore

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 aprile 2023) L'abbiamo vista e ve l'abbiamo raccontata dal vivo al Salone di Shanghai, ma ora per laè arrivato il momento di essere analizzata nei dettagli. Scheda tecnica, prestazioni, dimensioni, potenza e autonomia: la Suv elettrica del Tridente non ha più segreti e per questo abbiamo raccoltoi suoiin questo articolo, così da presentarvela coni crismi necessari per un modello di questa caratura. Perché a molti potrebbe sembrare l'ennesima Suv elettrica d'alta gamma che arriva sul mercato, ma per la Casa di Modena è una pietra miliare in quanto questo modello, dopo la GranTurismo, amplierà notevolmente il bacino di clienti che sceglieranno unaa batteria. Per uno dei dettagli più succosì, il prezzo, ...