Martina Mucci | la cameriera picchiata a Prato | arrestato l' ex fidanzato | ' Era geloso e ha assoldato dei picchiatori'

(Di martedì 25 aprile 2023), unadi 29 anni, afu aggredita e sfregiata per sempre dopo una spedizione punitiva organizzata per motivi di gelosia dall'ex, Emiliano Laurini di 41 anni, ...

, una cameriera di 29 anni, a Prato fu aggredita e sfregiata per sempre dopo una spedizione punitiva organizzata per motivi di gelosia dall'ex fidanzato , Emiliano Laurini di 41 anni, ...fu assalita da due sconosciuti mentre rincasava di notte, al rientro dal lavoro, circa le 2 del mattino del 21 febbraio scorso. L'ex fidanzato è considerato dagli inquirenti il mandante ...Gli aggressori avrebbero sfregiato permanentemente la donna in cambio di poche centinaia di ...

Martina Mucci sfregiata sotto casa, arrestato l'ex: Avevo sospetti, ma ... Fanpage.it

C'è anche l'ex fidanzato di Martina Mucci, la cameriera picchiata e sfregiata mentre rincasava dal lavoro il 21 febbraio scorso, tra i tre arrestati ora in carcere a Prato.Due mesi fa l’aggressione nell’androne di casa: le ruppero i denti e la ferirono al volto col rasoio. In carcere il mandante, il mediatore e uno dei due esecutori materiali. L’altro è ancora da identi ...