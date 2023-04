Manfredi | «Lo slittamento di Napoli-Salernitana dipende dalla Lega»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 aprile 2023) «Stiamo valutando: ci sono due proposte sul tavolo della discussione ma ovviamente non dipendono solo dal Comune perché l’eventuale spostamento della partita del, da sabato pomeriggio a domenica,». A dirlo all’Ansa è il sindaco di, Gaetano, in merito al tema dell’organizzazione per i festeggiamenti per lo scudetto delche, in base ai risultati della prossima giornata di campionato, potrebbe arrivare matematicamente nella giornata di domenica 30 aprile. Tra le opzioni sul tavolo anche l’apertura dello stadio Maradona per far assistere i tifosi delal match tra Lazio e Inter il cui risultato potrebbe decretare la vittoria dello scudetto delqualora nella giornata di sabato ...