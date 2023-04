Manchester City | Guardiola | «Arsenal? Non è decisiva | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole dell’allenatore del, Pep, in vista dello scontro diretto contro l’Pep, allenatore delha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro decisivo per la Premier League contro l’di domani sera. PAROLE – «Abbiamo già affrontato due volte in questa stagione i Gunners e sono state partite molto lottate. È difficile pensare che siamo qui a giocarci il titolo, dopo quanto fatto dall’nella prima parte della stagione. È una partita davvero importante, ripeto, e anche complicata. Loro hanno intensità, qualità e velocità. Non sarà, a mio avviso, perché ci sono ancora molte sfide difficili in campionato sia per noi che per ...