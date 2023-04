Manchester City-Arsenal | Arteta | “Saliba indisponibile | Xhaka in dubbio”

(Di martedì 25 aprile 2023) L’si avvicina ad un match di vitale importante per le sue chances di titolo, lo scontro diretto contro il. Alla vigilia, il mister Mikeldeve fare i conti con diversi dubbi di formazione. Sarà certamente asssente William, come ammette lo stesso tecnico: “Purtroppo, non c’è stato alcun miglioramento per lui, stiamo ancora aspettando”. “Ci stiamo preparando per la partita di domani senza di lui, che probabilmente salterà anche la prossima gara”, ha affermato, in conferenza stampa, l’allenatore dei Gunners. Possibile recupero last minute, invece, per il centrocampista svizzero Granit. “Spero che possa allenarsi oggi ma è ancora in”, ha affermato. SportFace.

Alla vigilia della gara che potrebbe decidere la Premier League 2022 - 2023, ovvero lo scontro al vertice Manchester City - Arsenal, il tecnico del team Gunners Mikel Arteta ha dichiarato: "Se vinciamo all'Etihad non avremo vinto la Premier League. Ma sapevamo dall'inizio che per vincere il titolo dobbiamo conquistare partite come quella in casa del Manchester City". Mikel Arteta è pronto alla sfida, al giorno del giudizio per le ambizioni dell'Arsenal di conquistare il suo primo titolo dal 2004.

