Madrid Open 2023 | gioia Vavassori | batte Meligeni Alves e conquista il primo main draw 1000 in carriera

(Di martedì 25 aprile 2023) Andreanon si ferma,in due set il brasiliano Felipee aildella sua. Ancora una formidabile prestazione al servizio per il tennista piemontese, che ha concesso una sola palla break nel corso dell’incontro vinto con il punteggio di 6-3 7-6(12). Ora attende il sorteggio, ma intanto festeggia un altro risultato di rilievo in un periodo decisamente positivo e pieno di ottimi risultati sia a livello challenger che di circuito maggiore. In attesa di vedere come andranno le cose nel, l’azzurro classe ’95 è sempre più vicino all’ingresso nei primi 150 del ranking mondiale. PROGRAMMA E ...

La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Strycova e ora sfiderà Badosa(SPAGNA) - Esordio con vittoria per Elisabetta Cocciaretto nel "Mutua", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 22enne tennista ...Fognini ha provato a disputare il Mutua, ma gli ultimi allenamenti hanno probabilmente inciso sulla sua decisione finale. La speranza è quella di rivederlo in campo a Roma. Photo Credit: ...20 forfait aFognini è il terzo italiano che rinuncia al Mutuadopo Sinner e Berrettini. Un torneo segnato dai forfait: sono già 20 i giocatori che salteranno l'appuntamento nella ...

