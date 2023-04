Lutto per la collega Monica Belgeri | il cordoglio di Seif e delle redazioni delle testate del Fatto

Appello agli Italiani, che riportiamo integralmentedelle riflessioni che forse vale la pena ... del mio carattere, della mia vita, la legge del sangue comanda che domani sia giorno di. Se ...Come i genitori di Giulia , che sono devastati dal, aggravato dal fatto che non si aspettavano di dover affrontare un calvariol'iscrizione a scuola della figlia . Dopo tutto quello che in ...a Pognana Lario: cade dal tetto e muore Giancarlo Rizzi.a Pognana Lario: cade dal tetto e muore Giancarlo Rizzi Tragedia nella giornata di ieri, ... escevedere dove si trovi il marito ...

Lutto per Lino e Rosanna Banfi, è morto suicida il pronipote di 18 anni Fanpage.it

L’amministratrice delegata di Seif Cinzia Monteverdi, il consiglio di amministrazione, le direzioni delle testate e tutti i colleghi si stringono attorno a Monica Belgeri nel difficile momento della p ...Nicola Tanda è il 25enne dal cui appartamento è volata giù la giovane romana, che si era trasferita in Sardegna per lui. Il padre della vittima: «So per certo che quel ragazzo sta soffrendo come me» ...