L' unità nazionale del 25 aprile con la Meloni a testa in giù

(Di martedì 25 aprile 2023) Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E - lasciateci aggiungere - peggior stupido di chi non vuole capire. 252023, Napoli. Nella notte qualcuno pensa bene di affiggere qua e là per la città nei pressi di luoghi simbolo della Resistenza, dei volantini che ritraggono il premiere i ministri La Russa, Piantedosi e Valditara ain giù. Un'idea che ai bontemponi di turno dev'essere parsa rivoluzionaria. Ma che in realtà fa cadere le braccia in segno di rassegnazione. A nulla servono le parole della premier, che nel suo primo 25a capo del governo affida in una lunga lettera al Corriere «alcune riflessioni che mi auguro possano contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ritrovata concordianel quale la celebrazione della nostra ritrovata libertà ci ...