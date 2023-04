L' Unione Europea in guerra con la Big Tech | scatta la sorveglianza a Google & co

Sentiamo riecheggiare in quello che appariva allora un sogno, il testo del preambolo del Trattato sull': 'promuovere pace, sicurezza, progresso in Europa e nel mondo'. Un sogno che ha ...Il costo previsto di oltre 800 miliardi di euro è finanziato dall'. La Germania è uno dei nove paesi coinvolti. Sette di essi sono membri dell'(oltre alla Germania, ...Pier Ferdinando Casini è stato tra i primi e anche tra i pochi a felicitarsi senza mezzi termini per la scelta di Luigi Di Maio come i nviato speciale dell'nel Golfo Persico . Un'eccezione, in una polemica che aveva criticato la decisione dell'Alto Rappresentante della Politica Estera di Bruxelles Josep Borrell che aveva definito "il ...

Le major "dovranno cambiare i loro comportamenti se vorranno continuare a operare in Europa». La Commissione Ue ha inserito Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter e TikTok sulla lista delle 19 grand ...Il mese di presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha offerto alla Russia un’occasione di dimostrazione di potenza (anche alla Cina ...