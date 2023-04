Lukaku ci sarà in Inter-Juventus! Ma in attacco nessun ballottaggio

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023)in-Juventusgiustamente a disposizione di Simone Inzaghi dopo la “grazia” ricevuta dal presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha di fatto tolto la squalifica. Il tecnico italiano però ormai da tempo ha le idee chiare riguardo l’titolare in Coppa Italia.– L’torna a vincere in campionato e lo fa in trasferta in casa dell’Empoli, soprattutto grazie alla doppietta di Romeluche contribuisce (con l’assist) anche al gol di Lautaro Martinez. Una doppietta che chiaramente potrebbe fargli guadagnare posizioni per una possibile maglia da titolare in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma difficilmentecosì, o almeno non dal primo minuto. ...