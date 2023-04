(Di martedì 25 aprile 2023) Ai microfoni di DAZN, l’ex capitano e bandiera ancora nel cuore di tutti i tifosi della Roma, Francesco, ha voluto rispondere alle domande su Luciano, l’allenatore con cui è andato in forte contrasto nel passato e che in pratica lo ha fatto desistere dal continuare a giocare. “Se lo dovessi incontrare lo saluterò tranquillamente. Lui è unopiùche c’è ine lo dirò sempre”, ha esordito, dimostrando la capacità di superare anche uno screzio che è diventato parte di un film e di una serie tv. “Non pensavo che potesse durare fino alla fine”, ha poi detto sulla stagione del Napoli. “Quest’anno ha ucciso tutti. Un plauso a tutta la squadra, all’allenatore e alla società”. Parole davvero belle per un ex grande nemico ...

Commenta per primo Marcos Llorente èdei nomi caldi in casa Atletico Madrid . L'ex Real Madrid ha disputato 22 partite siglando un gol e servendo due assist. Su di, secondo quanto riportato da Fichajes.net , ci sono diverse ...Karim è un giocatore molto importante per noi e ultimamente ha dimostrato di essere in condizione, deve continuare così,che se sta bene vuole giocare senza risparmiarsi e anche noi ...... compreso l'impegno contro antisemitismo e razzismo con la Fondazione Shoah, dafondata: "Per ... pensavo di essere capace solo io di faredi questi'" racconta sorridendo. Il regista si è ...

"Lui è uno degli allenatori più forti che c'è in circolazione", prove di riappacificazione Totti-Spalletti OA Sport

Ai microfoni di DAZN, Francesco Totti parla molto bene dell'allenatore del Napoli, con cui nel passato ha avuto scontri durissimi.Marco Mengoni, oggi è uno degli uomini più desiderati della musica italiana, ma lo avete mai visto da ragazzino Eccolo a soli 17 anni ...