Luce dei tuoi occhi 2 | le anticipazioni della terza puntata

Leggi su panorama

(Di martedì 25 aprile 2023) Un omicidio scuote la tranquilla Vincenza e anche l’Accademia di Danza di Emma, che va in crisi quando sul nuovo del delitto viene ritrovato il braccialettofiglia Diana. A quel punto Emma e Petra provano ad allearsi per difenderla ma tutto si complica. Anche per colpa di Enrico. Si annuncia ricca di colpi di scena ladidei2, la serie di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, diretta da Fabrizio Costa. Cos'ha fatto Diana? E che effetti avrà l'attrazione sempre più evidente di Petra nei confronti di Enrico? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda martedì 25 aprile.dei2, le...